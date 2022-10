Paris Hilton confiesa que la violaron y le robaron su infancia

Paris Hilton habló por primera vez sobre el abuso sexual y afirma que esto lo sufrió cuando era adolescente mientras estaba en la exclusiva escuela Provo Canyon en Utah.

“En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales en medio de la noche“, dijo en entrevista para New York Times.

"Privada de sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales- Lloré mientras me sujetaban y dije, '¡No!'", agregó. "Simplemente dijeron, 'Cállate. Cállate. Deja de luchar '".

"Esta fue una experiencia recurrente no solo para mí sino para otros #sobrevivientes", agregó. "Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata, esto todavía le está sucediendo a otros niños inocentes".

Ella señaló la importancia de compartir su historia con los demás y agregó, "Es importante hablar abiertamente sobre estos momentos dolorosos para poder sanar y ayudar a poner fin a este abuso".

"Lo que podemos decir es que la escuela brinda un entorno estructurado que enseña habilidades para la vida, brinda terapia de salud conductual y educación continua para los jóvenes que acuden a nosotros con necesidades emocionales, conductuales y psiquiátricas preexistentes y complejas", se lee en el comunicado.

"Estos jóvenes no han tenido éxito en los entornos domésticos y escolares típicos y, en muchos casos, tienen un historial de conductas peligrosas, como autolesiones y/o intentos de suicidio, violencia física y/o agresión hacia otros, y uso de sustancias ilícitas", sentenció.

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw