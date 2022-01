Pasó la tormenta del domingo sola en Miami

Miami, Estados Unidos, amaneció el domingo con una alerta de lluvia con fuertes vientos y tornado, según el Servicio Meteorológico de dicho estado, y quien vivió en carne propio esos fuertes vientos fue la panameña Elizabeth Grimaldo.

En sus redes sociales, la colonense compartió algunos videos del fuerte viento. “Dios mío, viene un tornado...”, expresaba Grimaldo, señalando un mueble que lo tenía en el patio y el viento arrastró hasta hacerlo caer en la piscina.

Publicidad

Elizabeth, quien le da vida al personaje de La Mirna, tuvo que pasar la tormenta sola con su perrita, pues informó que su esposo está de viaje, pero para suerte de ella, y ayudarla a mover todos sus muebles y que todo estuviera seguro en la casa, en el justo momento de la ventolina llegó el jardinero de la familia.

“Ya, metí todos los muebles, casi me rompo la espalda, mi esposo está de viaje, así que me asusté... justo llegó el jardinero de la familia, gracias a Dios, se me olvidó que venía hoy y me pudo ayuda a sacar el mueble de la piscina”, detalló la actriz.