Pasó los diez días más ‘en panga’ de su vida

Mayer Mizrachi pasó 10 días bien “en panga”, así lo detalló en sus redes sociales al revelar que salió positivo con COVID-19.

Según Mayer, empezó con fiebre por tres días y medio que lo mantuvo en cama, además del dolor de la garganta que no lo dejaba ni comer bien y el dolor de cabeza.

Publicidad

"A penas hasta hoy (ayer) puedo hablar, no podía ni hablar ni comer, no podía tragar bien, salivar me dolía, además de sudar la cama toda la noche... mira ha sido bien en panga, esta variante de COVID quizás no te mate, y los números lo demuestran, sí es muy viral, te da COVID, la pasas mal, pero no te mata”, detalló Mayer en un video que dejó en sus redes, en el que además señaló que ayer se hizo su prueba y ya está negativo.

Afirmó que él se puso sus dos vacunas contra COVID, pero le faltó la de refuerzo, por ello, como consejo, le pide a sus seguidores y cibernautas que se coloquen sus tres vacunas para evitar el mal rato como lo pasó él.