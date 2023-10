Paw Patrol, Saw X y Resistencia llegan a las salas de cine

Hoy las salas de cines del país se visten de estreno con la llegada de “Paw Patrol: La Súper Película”, “Resistencia” y “ Saw X”. Aquí te dejamos un breve resumen de estas películas que de seguro te cautivarán.

Paw Patrol: Los cachorros adquieren poderes, algo que es un sueño hecho realidad para Skye, la más pequeña del grupo. Pero las cosas van a complicarse cuando Humdinger, su archirrival, escapa de la cárcel y se une a la científica para quitarle sus dones. El destino de Adventure City está en juego y deberán idear un plan antes de que sea demasiado tarde.

Saw X: La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa.

Resistencia: En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial , Joshua (Washington), un curtido exagente de las fuerzas especiales que llora la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para dar casa y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que se hcra desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra y con la propia humanidad.

