Pedro Pascal competirá en los premios SAG Awards para televisión

Pedro Pascal competirá en la categoría de mejor actor de serie de drama durante la 30 edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG Awards, en inglés) gracias a su papel de Joel en 'The Last of Us.

El chileno se medirá en este apartado a tres integrantes de la exitosa 'Succession' -Brian Cox, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen- y a Billy Crudup, de 'The Morning Show'.



El domingo pasado, Culkin ya arrebató este galardón en la categoría equivalente de los Globos de Oro al propio Pascal, quien llegaba con altas probabilidades de llevarse el triunfo debido a la gran aclamación popular que obtuvo la serie por la que está nominado.



La posapocalíptica 'The Last of Us' (HBO Max) narra el recorrido de Joel y la joven Ellie (interpretada por Bella Ramsey, también nominada hoy en los premios del Sindicato de Actores). En un Estados Unidos destruido, los dos protagonistas, sin mantener vínculos familiares, alcanzan una estrecha relación mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.



El título está basado en el videojuego homónimo que la empresa desarrolladora Naughty Dog sacó al mercado en 2014 y que ha tenido tanto éxito que su segunda entrega ya se encuentra en fase de producción.



Pascal también es candidato como mejor actor en serie de drama para los Emmy, premios que condecoran a lo más destacado del curso en la pequeña pantalla y que por las huelgas de Hollywood de este año fueron pospuestos del pasado septiembre al próximo lunes.



Tras un año turbulento para el Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA, en inglés) con piquetes se prolongaron 118 días, la organización entregará sus premios anuales de cine y televisión el 24 de febrero en una gala celebrada en Los Ángeles que será emitida por primera vez en la historia a través de una plataforma de 'streaming', Netflix.

