Pedro Pascal, nominado al Globo de Oro como mejor actor

El chileno Pedro Pascal fue nominado como mejor actor de serie dramática para la 81 edición de los Globos de Oro gracias a su papel de Joel en 'The Last of Us' (Max), anunció este lunes la organización de estos premios previstos para el 7 de enero en Los Ángeles.

Pascal competirá con tres actores del reparto de 'Succession' -Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong-, así como con Gary Oldman por 'Slow Horses' y Dominc West por 'The Crown'.



Su posible nominación había cobrado fuerza después de la aclamación popular que suscitó su papel en la primera temporada de esta serie de corte posapocalíptico.



'The Last of Us' narra el recorrido del propio Joel y la joven Ellie (interpretada por Bella Ramsey) por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.



Un título basado en el videojuego homónimo que la empresa desarrolladora Naughty Dog sacó al mercado en 2014 y que ha tenido tanto éxito que su segunda entrega ya se encuentra en fase de producción.



El papel de Pascal le ha valido esta nominación para los Globos de Oro a la que no pudo acceder hace tres años, cuando era uno de los favoritos de las categorías televisivas gracias a su participación en 'The Mandalorian' (Disney+) y en las de cine por 'Wonder Woman 1984' (Max).



Pascal también es candidato este año en el mismo apartado para la próxima edición de los Emmy, premios que condecoran a lo más destacado del curso en la pequeña pantalla y que por las huelgas de Hollywood fueron pospuestos del pasado septiembre al 15 de enero.



Sin la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) como organizadora y con nueva junta directiva, los Globos de Oro tendrá lugar el 7 de enero de 2024 en una ceremonia televisada por la cadena CBS para la que aún no se han revelado sus presentadores.

