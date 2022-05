¡Pegada! Actriz panameña Katia Semacaritt actúa en 'Enfermeras'

La actriz colombo-panameña Katia Semacaritt, sigue siendo la favorita de muchos productores y tras participar en las grabaciones de la cinta "Escuadrón Suicida", que se grabó en varios escenarios de Panamá, ahora formará parte de la producción "Enfermeras".

Este proyecto que forma parte de RCN hace poco estrenó nuevos episodios y para sorpresa de muchos se presentaron a nuevos personajes, uno de ellos la compatriota Katia Smacaritt.

Para los que no la conocen, Katia lleva radicada en Panamá desde hace casi una década y ha incusrsionado en varios proyectos de cine y televisión nacionales e internacionales como la película "Salsipuedes", "Oasis", entre otras.

"Interpretar a este nuevo personaje no es casualidad, dado que la dedicación, trabajo y esfuerzo han rendido frutos", dijo la joven actriz. Ella asegura que ha trabajado fuerte para ganarse estos espacios y mantenerse vigente en el mercado.

Para su preparación, lo ha hecho de la mano de grandes actores y escuelas reconocidas de actuación, como de la mano de Victoria Fernández, reconocida actriz internacional que ha preparado en su escuela a varios talentos, ya que cuentabcon más de 25 años de trayectoria y experiencia.

"El éxito no es casualidad. En lo que concierne a ser actor, hay que trabajar mucho. Hay que estar constantemente en formación. Este es un medio que evoluciona y hay que estar preparado para ello", destacó.

Y para los que se pregunta el rol que interpreta, según comenta la actriz, fue muy buscado y tendrá en la serie un papel interesante que impactará a la auidencia.

"En la novela no solo a Marleny Becerra, si no, que se ha construido a un personaje que representa varias cosas, a la mujer de la costa, a la herencia afro, al empoderamiento femenino, entre otros tantos detalles que los animo a no perderse ningún capítulo para conocerla más", aseguró.

Katia, en el 2014, a sus 23 años, decidió mudarse Panamá, donde actualmente reside. Es aquí donde da sus primeros pasos en el cine panameño, interpretando a una joven local llamada “Naty” en la película “Salsipuedes”. Desde entonces, Katia no ha parado de trabajar y estudiar lo que tanto le apasiona.

Ella ha sido imagen de reconocidas marcas como Pepsi, Cerveza Corona USA, además, ha participado en un gran número de campañas publicitarias en Panamá, como Doit Center, Súper 99, Supermercado Xtra, +Móvil, entre otros, y hasta ha sido protagonista del video musical "Buscándote" de la banda internacional Rabanes, por lo que ha sumado experiencia frente a cámaras y su camino aún no para.

