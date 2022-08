¡Pelea! Kenny le dice lambón a Sech y bembón golpeador a Yemil

Después de tanto drama entre el puertorriqueño Darell al criticar a su colega Sech, con quien hace poco sacó el tema "Dame Break", las aguas han vuelto a su cause normal.

Tras las críticas que le llovieron, no pasaron ni 24 horas y parece que todo es amor, luego que el famoso publicara que no tenían peleas.

"Dame Break la metimos sin promo de Sech, que le dio alzheimer y se le olvidó quién lo trajo a el juego, everybody go to the discotek", dijo. Además lo llamó un "mal agradecido" y que "se cree que está caminando por encima del cielo".

Para recalcar que la pelea terminó Sech subió una foto con un texto sobre la situación y decía lo siguiente: "Usted es mi hermano y gracias por hablar conmigo y dejarme saber que tú sentir aquí siempre vamos a estar con los brazos abiertos para ti como desde el día 1. Ojalá todo se te arregle mi bro. I love you".

Tras ver esta declaración de ambos, a Kenny Man no le gustó para nada la manera en que ambos se expresaron y le tiró más pulla al asunto.

"DARRIEL lo llama PUERCO, y después se dan besos y abrazos , mejor que ni lo defendí jajaja. La lamboneria hacia PR, cada vez es peor, no vaya ser que le tumben los choliceos Y OTRAS COLABORACIONES. El otro BEMBA DE RIÑÓN no para de pensar en mí, pero no tiene letra pa' rivales serios, solo pa' 'artistas' analfabetas como él. Hablando de drogas, y su droga es trompear a las mujeres para sentirse más fuerte , más hombre", mencina.

Recalca: "Espero así mismo le pegues a los manes cuando te pongan a cantar y a lavar calzoncillos en la celda. MACHO Pérez. Y la ÚNICA VIEJA LOCA, No pego más nunca, ni en RD NI AQUÍ lo quieren, NO TIENES PATRIA CABRÓN ,Y no puedo decir más nada de él por que ni se sabe NADA DE ÉL hace 5 años jajajajaja , hasta ahora que lo mencione es que vino a cojer LUZ, deberia darme las gracias".

La pelea de ambos parece que irá por lo largo.