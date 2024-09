Pepe Aguilar pagó la boda de su hija. Le dolió y Nodal ni ayudó

Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, reveló que fue él quien pagó la boda de su hija y su yerno Christian Nodal, que se realizó el pasado 24 de julio en una lujosa hacienda en Cuernavaca, Morelos, misma que tuvo como invitados a Marc Anthony y Nadia Ferreira.

El patriarca de los Aguilar dijo que tal como es costumbre en la cultura mexicana, él corrió con todos los gastos de la fiesta, aunque hubo algo que no le gustó mucho.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingue. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”, respondió Pepe Aguilar.

Pepe confirmó que fue quien presentó a los jóvenes cuando su hija tenía unos 14 años y su yerno unos 19 y él lo contrató para una gira.

A pesar de eso, resaltó que Nodal no es tacaño y espera que los dos duren mucho.

Al ser cuestionado sobre el costo total de la boda, Pepe dejó entrever que lo que pagó fue un precio muy alto. "No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila", bromeó. Y aunque se negó a hablar de cifras, sí reveló cuál fue su expresión al ver la cuenta: "¿Quién hizo eso?", dijo entre risas.

Hace unas semanas, Christian Nodal se sinceró, como pocas veces, para referirse a la relación que mantiene con su ahora suegro, Pepe Aguilar, una oportunidad en la que se encargó de resaltar la buena sintonía que hay entre ellos ahora que son familia.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué? No sé. Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática”, agregó el joven artista sobre su suegro.

