¡Perrea...con un perrito caliente!

Luego que el rapero boricua René Pérez (Residente) emitiera duras críticas contra J Balvin y comparó su música con un carrito de hot dog, el colombiano posteó unas fotografías con un mensaje bastante directo.

Balvin se mostró en contra de la edición 22 de los Latin Grammy y propuso organizar un boicot.

Residente ripostó y exclamó: "tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante, es el que gana las estrellas Michelin”, refutó.

El colombiano, por su lado, respondió a la publicación de Residente con un: “Respeto tu opinión”. Luego en una publicación por Instagram, J Balvin se valió de la comparación de su música con la comida rápida para responderle al exintegrante de Calle 13 con una fotografía en una carretilla de hot dog. “Sal y perrea”, escribió, etiquetando a Sech y Daddy Yankee.

Aunque el video de Residente se hizo viral al rato lo eliminó, pero dijo que “si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, respondió

Yo te creería lo del boicot, pero el año pasado cuando te nominaron 13 veces ahí no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", criticó el rapero.

Contenido Premium: 0