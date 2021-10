Pide crear campañas para exhortar a los panameños a comer más saludable

El cantautor panameño Rubén Blades pide que se hagan campañas para exhortar a la población panameña a realizar más ejercicio, comer más saludable y disminuir el azúcar.

En su conocido Diario de La Peste, el artista tocó algunos temas que han hecho noticia en Panamá y el mundo, siendo uno de ellos, la alimentación. Manifestó que el panameño debe dejar de comer tanta azúcar y llevar una vida más activa, pues el COVID-19 ataca aquellas personas que tienen sus sistemas de inmunidad debilitados.

Publicidad

"No olvidemos tampoco que la COVID se ensaña especialmente con los que tienen sus sistemas de inmunidad debilitados, o que sufren de dolencias relacionadas a los pulmones, hígado, o riñones, o sufren de diabetes", expresó el cantante.

Por otro lado, dijo que las autoridades panameñas deben crear programas que informen las maneras de comer saludable y perder peso, pues para él actualmente hay mucha obesidad.

PUEDES VER: Recuperarán parte de la memoria histórica del país con ‘Cotito’

"Las autoridades deben insistir en crear programas públicos dirigidos a informar a la ciudadanía la necesidad de perder peso, comer más saludablemente y no consumir tanta azúcar. Creciendo en Panamá no recuerdo haber visto a tanta gente obesa en mi barrio, o en la escuela. Ahora es menos común ver a personas delgadas en nuestras calles, y si no lo cree, fíjese y lleve la cuenta", declaró Rubén.

En tanto, expresó que no solo el COVID-19 (actualmente) daña la salud, sino la falta de ejercicio y las malas dietas.

"No es solo la COVID lo que nos daña la salud. Nuestras malas dietas y ausencia de ejercicio físico contribuyen a que el virus afecte a unos más que a otros y que provoque la muerte a unos y a otros no. Necesitamos campañas nacionales educando a la población sobre los peligros del exceso de azúcar, de las malas dietas y la necesidad del ejercicio físico", dijo el istmeño.

Por último, Blades expresó que añadió que una vez concluya mi participación en esta temporada de la serie, viajo a Las Vegas, para los "Latin Grammy", y después una gira por ocho ciudades de Estados Unidos.