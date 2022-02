Pide que cuiden su salud mental

El periodista panameño Edwin Pittí pidió a sus seguidores y compatriotas cuidar su salud mental, tras lo que está sucediendo en el mundo (Guerra entre Rusia y Ucrania), e instó a tomar las cosas con calma.

El istmeño, quien labora como corresponsal en Washington para Univisión Noticias, ha estado dándole cobertura al conflicto entre Rusia y Ucrania, y tras cumplir con su jornada exhortó a sus seguidores a cuidar lo que ven en las redes y salud mental.

“La cara de un reportero que no ha dormido en más de 24 horas, pero que está contento por el trabajo hecho. Aprovecho para recomendarles que, en medio de estos conflictos, cuiden su salud mental. No pelees por tonterías en redes sociales con gente que no conoces”, expresó Pittí en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Cuidado con el contenido que consumes, y asegúrate de seguir cuentas que te den información verificada”.

