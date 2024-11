Pide que la respeten

La influencer Coralys Resto Flores, de República Dominicana, tuvo que salir a aclarar que no es Anita Correa, tras los constantes ataques y mensajes que recibe en sus redes sociales por su gran parecido a Correa, quien falleció el pasado 30 de octubre.

A través de sus redes sociales, la famosa reveló que a diario recibe mensajes preguntándole si es ella la que murió. Resto comenzó su video aclarando que no le molesta que la comparen con Anita, destaca que es por los matices que ha ido tomando el asunto.

Explicó que la han tratado de mentirosa, malcriada y prepotente por decir que hay que leer, pues muchos están intentando imponer su verdad, diciendo que ella fue quien falleció o que es la hermana gemela.

“Repito no es la comparación lo que hace que yo haga este video, no lo es, es el que quieren imponer una verdad que no es y que encima de eso quieran faltar el respeto”, sentenció la influencer.

Por otro lado, pidió más empatía por la familia de Correa y también con ella, pues esto le hace daño.

Además, reveló que ha recibido peticiones, a través de WhatsApp pidiéndole pruebas de vida, algo que considera una falta de respeto.

Cabe destacar que Correa fue despedida de este mundo el pasado 1 de noviembre, en una misa en la Iglesia Santa Marta, en Altos del Chase, en El Dorado.

