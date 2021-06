Piky Zubieta: ‘Tiene una deuda conmigo y con la ley’

Piky Zubieta confesó que fue estafada por la persona que se hizo pasar por doctor en la vacunación clandestina en Coco del Mar.

Según contó la famosa, al periodista Álvaro Alvarado, en el 2014 fue víctima de estafa por parte de Matías Pérez Escudero, quien es señalado como falso médico en la investigación del Ministerio Público por el caso de las vacunas clandestinas.

“Yo lo conocía desde 2014 cuando tenía una tienda de ropa grandes en San Francisco, se acercó para ofrecernos ropa de tallas grandes, que había comprado un contener y quería rematarnos, nos dio direcciones y papeles… y el contenedor nunca llegó, después de tres semanas… cuando llegué a las oficinas eran las oficinas antiguas de la TVN y el teléfono era el de la novia”, expresó Zubieta.

Añadió: “Cuando nos dijo que nos había estafado, me di cuenta de que vivía al lado de mi tienda, y le dije que me había estafado, y le dije cuánto puedo recuperar (de su inversión) … me fui a poner la denuncia, después me empezaron a llegar denuncias y llamadas”.

Destacó que cuando leyó la noticia, donde figuraba su hermana en la lista de la vacunación clandestina, se dio cuenta que era la misma persona de aquel entonces.

“Cuando leí la noticia de Matías Pérez Escudero y dije ‘Matías Pérez Escudero’, quedé en shock… ‘este no fue el que me estafó en el 2014’, recuerdo que en medio de nuestro proceso el man se mudó a Antón, después dándole seguimiento alguien me dijo que se había muerto, después de la noticia me di cuenta de que no estaba muerto, estaba vacunando”, manifestó la reconocida “Entre Libras”.

Comentó que ha recibido mensajes de que otras personas que también fueron víctimas de estafas por parte de Matías Pérez.

Por último, mencionó “Quiero ver si va ha cumplir la sentencia de cárcel que tiene en deuda conmigo, yo tengo ese expediente guardado… Matías Pérez Escudero tiene una deuda conmigo y con la ley porque me estafó, puse la demanda y salió a favor mío”.