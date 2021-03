Pinto: ‘Yo también soy inconforme con mi cuerpo’

A pesar de ser uno de los cuerpos más envidiados de Panamá, la exparticipante de Esto es Guerra, Joseline Pinto, dijo que igual que muchas mujeres, ella también es inconforme con su cuerpo e incluso esto la llevó a sufrir traumas en el pasado.

“Para mí es un gran progreso ver que mi abdomen se vea así y les cuento por qué. Yo también soy inconforme con mi cuerpo, y una de las partes que menos me gusta es mi abdomen”, dijo Pinto en una publicación de Instagram, la cual acompañó con una instantánea en vestido de baño.

Recordó que cuando inició en el mundo del ejercicio estaba traumada con su abdomen, lo que la motivo a comprar una faja, que bien cumplió su cometido, pero le provocó problemas de salud.

“Con tan solo 17 años cuando empecé en el mundo del ejercicio, estaba tan traumada con mi abdomen que un día decidí comprarme una faja y por 3 años seguidos estuve usándola 24/7, solo me la quitaba para bañarme, y sí, logré tener mi cintura pequeña, pero flácida (no hacía dietas solo entrenaba) y al final esto solo me trajo problemas de salud como dermatitis en la piel y problemas en los riñones”, declaró Joseline, quien debutó el año pasado en el fisiculturismo, y ganó una medalla de plata en la categoría Wellness.

Destacó que ahora entiende que todo es constancia, y disfrutar los procesos, además que para ella comer saludable y entrenar es su estilo de vida.