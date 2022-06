Planes de boda de Massiel Alejandra Llamas van bien

La exreina Massiel Alejandra Llamas confesó que sus planes de boda van viento en popa, muy bien encaminados para lo que será uno de los días más importantes de su vida.

Ayer, sus seguidores le preguntaron sobre algunos detalles de sus planes de boda, a lo que ella respondió con una fotografía de su pareja y dijo que el próximo año se dará la unión.

“Toda va súper, si Dios quiere nos casamos el segundo trimestre del 2023... Pronto empezará el dress hunt”, comentó la piloto.

Recordemos, que Llamas compartió su pedida de mano en su cuenta de Instagram, donde dijo que mil veces le dirigía que sí, ante la propuesta de su novio Ángel Arosemena, quien de rodillas le pidió ser su esposa.

Frente a un lago y en lo que se trató una sección de fotos familiar se dio este momento especial.

“Somos muy afortunados en encontrar este amor tan hermoso. Gracias por tu amor, dedicación y por aprender a querer de una forma en la que me siento amada cada día. Me has enseñado que el verdadero amor es cuidarse, y preservar los detalles como si fuera la primera vez”, dijo, tras su pedida de mano.

