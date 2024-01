¿Plena de Carnaval? Anyuri y El 'Canoso' prometen un "hit"

La Cuchita Anyuri y el tipiquero Jhonathan Chávez decidieron unirse para calentar el ambiente del Carnaval, con un tema que esperan sea un "hit".

Ambos artistas formaron su jolgorio y mostraron un adelanto de lo que traen para estas fiestas.

Según informaron, la canción saldrá el próximo 19 de enero, además, se escucha decir a Anyuri "oye Canocito yo puedo ser tu colágeno porque adivina lo que me pasó, quedé seca como palito de guandú en verano", luego el "Canoso" le pregunta "pero, cuéntame qué fue lo que le pasó".

La "Cuchita" le responde al tipiquero: "Me dijo que estaba buena y to', quería cornflake con leche y la cuchara no le alcanzó".

Como era de esperarse surgieron comentarios a favor y en contra por la dupla.

"Horrible, eso qué es", "¿Qué le pasa al canoso?", "¡Aayy! Victorio Vergara", "Que atrocidad hiciste Jhonatan", "Mala idea, Dios quiera que solo sea para escuchar en el culeco y no en un baile", "Esa vaina está en panga", "No sé si reír o llorar" y "Para carnavales se vería bien, pero para los bailes nouu", "Puro hierro para los indigentes", les han dicho.