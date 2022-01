¡Polémica! Exigen cancelar show de Bad Bunny; unos apoyan otros no

Tremendo revulú se ha formado en redes sociales, esto luego que un grupo llamado Movimiento Libertad de expresión enviara una carta abierta al presidente de la República, Laurentino Cortizo, al alcalde José Luis Fábrega y al Instituto Nacional de Cultura, con la finalidad que se cancelara el conocierto de Bad Bunny, evento que se realizará el 22 de noviembre en el Rommel Fernández.

"Las letras como: “Que safaera, tú tienes un culo cabrón”, “sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otra que me lo hace mejor, si antes era un hijo de puta ahora soy peor por ti”, “estoy para hacértelo bien rico como te gusta a ti, ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatí, te montaste en la Jeepeta y no tenías panty”, entre otras más, son las que el trapero Benito Martínez a.k.a. Bad Bunny promueve en sus conciertos alrededor del mundo", dice el mensaje en la plataforma Change.org.

Este sitio es conocido por recibir este tipo de peticiones para que se hagan virales y conseguir que se haga algo respecto a cualquier tema. En algunos casos funciona, pero en otros no.

"El cantante es conocido por instar abiertamente el uso de las drogas, el alcohol y el irrespeto a las mujeres; sin mencionar, que usa el movimiento feminista como pantalla para tratar a las féminas como mujeres fáciles u objetos de uso sexual", destacan.

Aunque el tema está prendido en las redes, pues hay personas que piensan que no debería hacerse esta presentación para no afectar la grama del estadio o por el tema de la pandemia. De la misma manera, hay el que cree que es una tontería por ser simples canciones y que todos tienen derecho a escuchar lo que deseen.

Este mismo grupo se atribuye que así como lo lograron con la banda satanista Marduk, se debe impedir que este evento se realice el 22 de noviembre de 2022.

Pese a la lluvia de mensajes, hasta el momento la petición no pasa de las 22 firmas y no se ve que haya movimiento en ese apartado. El sitio exige al menos 100 firmas para que sea más vista la publicación.