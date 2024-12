¡Polémica! Nuevo Severus Snapes cabrea a fans de Harry Potter

El medio The Hollywood Reporter que el actor Paapa Essiedu es el gran favorito para el papel de Severus Snapes, en la nueva serie de Harry Potter. Por supuesto, como cabría esperar, la noticia ha encendido las redes, esto por las difetencias con el difunto Alan Rickman

Todo el problema surge porque en los libros se le representa como “un hombre delgado, de piel cetrina, nariz grande y ganchuda, y dientes amarillentos y desiguales, con un cabello grasiento que le llega hasta los hombros y enmarcado en su rostro, de ojos fríos y negros”. Un conjunto que le daba apariencia de “murciélago gigante”, algo que el nuevo actor no cumple por ningún lado.

Essiedu, de 24 años, es conocido sobre todo por la miniserie ‘Podría destruirte’, por la que fue nominado al Emmy en la categoría de mejor actor reparto. También aparece en el capítulo ‘Demonio 79’, de ‘Black Mirror’ y en la película de terror ‘Men’, de Alex Garland.

Esto sigue las polémicas de adaptaciones que cambia de raza en las adaptaciones de ‘Harry Potter’, pues recordemos que Hermione Granger ya es negra en la obra de teatro de la saga de JK Rowling. Tampoco es el único actor ya en el radar para la serie, pues hace poco se filtró el de Voldemort, a quien su antecesor ha dado el visto bueno.

Esta serie está prevista para “2026 o 2027″ y su objetivo es adaptar los 7 libros de JK Rowling en 7 temporadas.

Británico de origen ghanés, Essiedu es principalmente conocido por dar vida a Kwame en la exitosa serie I May Destroy You en el año 2020. En su filmografía también cuenta con apariciones en las películas Asesinato en el Orient Express y Men, así como en las series Gangs of London, La casa de las miniaturas, Ana Bolena o Black Mirror.

Por el momento, HBO aún no ha oficializado a ningún actor ni actriz para la serie, pero se sabe que la compañía tiene abierto actualmente el proceso de casting de los nuevos Harry, Ron y Hermione. Además, los rumores apuntan a que Mark Rylance será el profesor Dumbledore. Más allá de eso, la incertidumbre por la serie de Harry Potter es total.

El rodaje de la primera temporada, que adaptará el libro Harry Potter y la piedra filosofal, comenzaría en primavera de 2025. Por tanto, su estreno llegará en algún momento a finales de 2026 o incluso a comienzos de 2027.

