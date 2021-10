Polémico tuit de Alec Baldwin sobre asesinar a alguien se hace viral

La muerte de Halyna Hutchins de 42 años, por un disparo de Alec Baldwin, que usó un arma que, en principio, debería ser de fogueo sigue en los titulares de muchos medios del mundo y ahora se le suma a esto un tuit del famoso de hace varios años.

Según informaron las autoridades, el director de la cinta "Rust" Joel Souza, que también resultó aleado accidentalmente por Alec Baldwin, fue dado de alta.

A raíz del terrible suceso, algunos usuarios han rescatado una publicación en Twitter del actor del 2017 en la que habla sobre un accidente muy parecido a lo ocurrido en el estado de Nuevo México. "Me pregunto cómo debe ser sentir que has matado a alguien por error", publicaba en ese entonces.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI