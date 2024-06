¿Por qué se dejó con Abraham?, la pregunta que siempre le hacen

Una de las preguntas que le hacen constantemente a Eliza Ibeth en redes es por qué terminó la relación entre ella y el intagramer Abraham Pino. Aunque ha pasado un año de esta situación, la también youtuber afirma que no es un tema fácil del que pueda hablar.

Aunque ya ha revelado cómo fue superando su ruptura y los problemas de salud mental que tuvo que enfrentar, Eliza agradeció a sus seguidores por tanto cariño y apoyo que le han dejado en redes, mensajes que le sirvieron para levantarse en estos meses.

"Espero entiendan que es una pregunta difícil de contestar. Siempre sentí que lo que se ve no se pregunta, o tal vez fui algo cobarde. Soy mamá y no podía pensar solo en mi. Hoy, un año después sigue la pregunta y lo que les puedo decir es que gracias por tanto apoyo y amor. Me han levantado cada día este último año. Los amo siempre", respondió Eliza Ibeth a quien le preguntó en sus historias de Instagram del por qué se dejó con Abraham.

