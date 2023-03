Prefiere corretear vacas que golpearse con tubos

Una de las integrantes de la Fiebre Amarilla está lesionada. Se trata de Elisin Doralis, quien el lunes, en la última competencia, sufrió un esguince.

Según detalló la santeña en su cuenta de Instagram, sufrió un esguince de tercer grado en el pie derecho, aunque colocó hielo para el dolor y bajar la hinchazón, tuvo que asistir al médico porque el dolor e hinchazón seguían, por lo que fue atendida.

Publicidad

LEE TAMBIÉN:‘Canta el acordeón, canta’ no es la vida de Samy y Sandra

Después de unos análisis y radiografías, el doctor le recomendó ponerse una bota para mantener el pie estable sin movilidad para una pronta recuperación.

“Mi gente, primera vez que me ponen un cintillo y no es de ir a un baile típico… a dónde hemos llegado, lo que trae entrar a Calle 7, están viendo que la competencia sí es de verdad… como les he dicho, déjenme correteando vaca que es mucho más fácil que estar golpeándome con esos tubos acá en la ciudad”, expresó Elisin tras ser atendida en el hospital.

Contenido Premium: 0