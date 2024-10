Yenvideo lamentó que su compatriota Gianpiero "El Tigre", le haya mentido después de que le pidió ayuda para promocionar su reto aquí en Panamá, y él aceptó apoyarlo de buena fe.

Según Yen, cuaando lo escuchó decir que iba a hablar mal de la comida, le aconsejó que no lo hiciera, porque hay que respetar la comida de cada país, y más porque a él le ha costado cambiar la mentalidad y ha trabajado para dejar bien a los venezolanos, pero este chico le mintió, porque una hora antes de irse de Panamá grabó el video, lo compartió en sus redes, prendió el rancho y se fue.

"El me dijo que no lo iba a subir... el sube el video a las 11:00 a.m., cuando ya se iba, sube el video y se va del país, yo lo llamo y ya no me contesta el teléfono, le dije que bajara eso, pero no me contestó más, entonces sí, ese man lo que quería era crear polémica y formar una taquilla fea...", detalló Yen, cerando el tema porque no quiere darle más exposición a una persona como él, que con su actuar solo se cierra puertas.

El creador de contenido se disculpó con los panameños, el por su parte seguirá trabajando haciendo cosas buenas por Panamá.

