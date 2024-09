Princesa Catalina anuncia que terminó su tratamiento de quimioterapia

La princesa Catalina de Gales anunció este lunes a través de un vídeo familiar que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia, después de anunciar el pasado mes de marzo que le habían detectado un cáncer, y retomará una agenda "ligera" de compromisos públicos.

Tres meses después de haber anunciado su diagnóstico de cáncer, Kate Middleton expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. En su mensaje, la princesa compartió aspectos de su experiencia con la quimioterapia, destacando la importancia de escuchar a su cuerpo y la necesidad de equilibrar los días buenos y malos durante su tratamiento.

Uno de los puntos más significativos de su mensaje fue el anuncio de su regreso a la vida pública. Después de casi seis meses retirada debido a una operación abdominal en enero y el posterior tratamiento de quimioterapia, Kate Middleton ha decidido participar en el 'Trooping the Colour' este sábado, un evento que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos. Aunque inicialmente se pensaba que no estaría presente en el balcón de Buckingham, finalmente se ha confirmado su asistencia.

En su mensaje, la princesa de Gales compartió:

"Estoy progresando bien, pero, como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo reposando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien. Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa. Estoy deseando asistir al Trooping the Colour este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre. Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo, y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar. Muchas gracias por vuestra continua comprensión, y a todos vosotros que habéis compartido vuestras historias conmigo tan valientemente."

Acompañando su mensaje, se publicó una nueva fotografía de Kate Middleton, tomada por Matt Porteous, quien ha capturado varios retratos familiares de los Gales en el pasado.

La imagen muestra a la princesa en un entorno natural, apoyada en un árbol y mirando ligeramente hacia arriba, tomada en 2024 en los alrededores de Adelaide Cottage o Anmer Hall, donde ha pasado los últimos seis meses recuperándose.

La reaparición de Kate Middleton no solo marca su regreso a la vida pública, sino que también es un testimonio de su valentía y resiliencia en su batalla contra el cáncer.

