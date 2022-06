Princesa de Noruega se tira la soga al cuello; se casa con un chamán

La princesa Marta Luisa de Noruega anunció que se comprometío con su novio, el chamán estadounidense Durek Verrett. La princesa, de 50 años, ha comunicado la noticia a través de su perfil de Instagram, junto a una fotografía en la que posa con el gurú espiritual, de 47, y en la que luce el anillo de compromiso.

“Estoy muy feliz de anunciaros de que estoy prometida al chamán Durek, el único que hace que mi corazón brinque, el único que me ve y me comprende con todo mi potencial, el que me hace reír y con quien puedo ser vulnerable”, ha escrito la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega.

Durek ha compartido la misma imagen, en la que ella aparece con un vestido estampado de palabra de honor y él un traje negro con detalles de encaje, junto a la que ha escrito en mayúsculas: "Ella ha dicho sí. No hay nada mejor que tener claro como hombre que la mujer que está frente a ti es la indicada. Estoy lleno de lágrimas de alegría por poder pasar el resto de mi vida con la mujer poderosa, angelical, sabia y con el corazón más puro (...) Juntos como una pareja espiritual conmovedora, usaremos nuestro poder para ayudar a las personas a crear un mundo basado en el amor y la aceptación".

Verrett ha confesado que ha encontrado a su media naranja: "La princesa Marta Luisa es el amor de mi vida. Ella ve todos los aspectos de mí, y yo veo todo de ella. Soy un chico que ama a una chica que también me ama. Tengo la oportunidad de mostrar y demostrar a esta mujer divina cuánto la amo para el resto de mi vida. Nunca he sido tan feliz".

La pareja que salen juntos desde hace tres años, han remitido además un comunicado a los medios noruegos en el que informan que tras la boda seguirán viviendo seprados como hasta ahora. Ella vive en Noruega junto a sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, y él en Los Ángeles.