Priscilla Presley impugna el testamento de su hija Lisa Marie

Han pasado ocho días desde que el mundo despidiese a Lisa Marie Presley en un multitudinario funeral celebrado en Graceland (Memphis, Tennessee, EE UU) tras su repentina muerte el 12 de enero, a los 54 años, a causa de un paro cardiaco y ya hay despelotes por su herencia.

La hija de Elvis Presley fue enterrada en esa famosa finca junto a su padre, sus abuelos y su hijo Benjamin, que se suicidó en julio de 2020, a los 27 años.

Priscilla Presley, madre de la cantante, fue la encargada de presidir la ceremonia en la que aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas y dedicar un discurso de despedida a su hija: “Ella sabía que el final estaba cerca. La culpa del superviviente, dirían algunos. Pero murió porque tenía el corazón roto. Su alma siempre estará conmigo”, dijo en el funeral que se celebró el 22 de enero, apenas una semana después de que se la viera por última vez en público durante la celebración de los Globos de Oro.

Sin embargo, en medio del luto, han salido a la luz nuevas incógnitas que podrían dinamitar la relación familiar entre Priscilla Presley y sus nietas, Riley Keough, de 33 años, y fruto de la relación de Lisa Marie con Danny Keough, y las mellizas Harley y Finley, de 14 años, nacidas de su matrimonio con Michael Lockwood.

¿Qué pasará con el billete de la herencia? De momento, lo único que se conoce es que Graceland, la emblemática residencia del rey del rock valorada en 500 millones de dólares (459 millones de euros), pasará a ser propiedad de las tres hijas de Lisa Marie, pero no todo va a ser tan sencillo, puesto que, según han informado varios medios como Page Six, ET Canada o TMZ, Priscilla ha impugnado el testamento que su hija dejó en 2016, alegando presuntas irregularidades en los documentos.

Priscilla habría solicitado al juez que determine la validez de la modificación de ese testamento, de la que no tenía constancia hasta este momento, y en la que nombra a Benjamin y Riley Keough como gestores de su patrimonio. Pero tras la muerte de su único hijo en 2020, es su hija mayor la que se va a hacer cargo ahora de dicha tarea.

En el primer testamento de la cantante en 1993, señalaba a su madre y al empresario Barry Siegel como los encargados de controlar los gastos de la gran fortuna que le dejó su padre tras su muerte en 1977.

El testamento sufrió dos modificaciones: la primera en 2010, cuando Lisa Marie ejecutó un fideicomiso en vida revocable. Es decir, señalar a alguien como gestor de su fortuna que podía ser sustituido en cualquier momento mientras ella viviese. La segunda sería en 2016, en la que eliminaba a Siegel del fideicomiso tras acusarle de haberla arruinado y de haberla dejado con apenas dinero en sus cuentas. Y, además, también suprimía la potestad de su madre.

