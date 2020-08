Protagonizará y será productora ejecutiva en comedia

La estrella latina Selena Gómez formará junto a los veteranos Steve Martin y Martin Short el triángulo protagonista de "Only Murders in the Building", una nueva serie de comedia que está preparando Hulu.

La plataforma digital señaló en un comunicado que Gómez, además de actriz, será productora ejecutiva de este nuevo proyecto para la pequeña pantalla.

Publicidad

"Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gómez) que comparten una obsesión por el género del 'true crime' y que de repente se ven envueltos en un caso", adelantó Hulu.

Steve Martin y John Hoffman ("Grace & Frankie") son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el cerebro detrás del fenómeno de "This is Us".

"Only Murders in the Building" es la segunda apuesta televisiva que da a conocer Gómez esta semana después de que anunciara que el próximo 13 de agosto estrenará en HBO Max "Selena + CHEF", un programa de cocina que contará en cada episodio con un chef invitado de un país diferente.