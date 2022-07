Prueba de ADN le reveló que bebé del que se enamoró no era suyo

Joako Fábrega abrió su corazón con sus seguidores de Instagram, revelando un incómodo acontecimiento de su vida privada que ha marcado un antes y un después.

Según detalló el exguerrero, hace un año le llegó la noticia de que sería papá, desde el momento en que se enteró se hizo responsable, asistía a cada cita y hasta tuvo en el nacimiento del bebé, pero hace casi dos meses, por intuición y consejo de familiares y amigos, se realizó una prueba de paternidad, la cual le reveló que el bebé no era su hijo.

Publicidad

“Estuve ahí durante todo el embarazo, en cada eco, en cada cita, en cada cambio, incluso en el momento en que parecía ser el más importante de mi vida, el nacimiento de mi primer hijo. Nunca lo hice público por cuidar muchas cosas que eran importantes y aún así, sin hacerlo público, muchos de ustedes se enteraron y llegaron a preguntar por mi bebé... Hace casi 2 meses aproximadamente, por la intuición que a cada ser humano le corresponde y por consejo de familiares y amigos, decidí hacerme una prueba de ADN... lo que resultó y así lo sentí, como el momento más duro de mi vida... ese bebé que vi nacer, a quien cargué, cambié, besé, vi cada día desde su nacimiento y del que le dí a Dios las gracias cada día de mi vida y del que me enamoré perdidamente… no era mi hijo”, narró Joako.

Manifestó que si compartía su historia no lo hacía para culpar a nadie, más bien quiere cerrar este capítulo de su vida, dejando atrás ese momento amargo.

“Me tomé este tiempo para estar en paz conmigo mismo, porque dejé muchos proyectos, clientes, trabajos, y hasta personas de lado… Hoy agradezco a Dios por todas las personas que me aman y me han apoyado a lo largo de este proceso que no ha sido nada fácil para mi, ni para mi familia. Agradezco así mismo a todas las personas que me han enviado mensajes preguntando por mi y preguntando diariamente por qué tan desaparecido o inactivo en redes y proyectos personales”, aseguró el artista.

Contenido Premium: 0