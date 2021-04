¡Qué feo! Luis Miguel debe más 360 mil dólares en pensión y no ve a sus hijos

Una (@miguelydanigallego)

Según el vocero de Aracely Arámbula no se ha logrado tener comunicación con Luis Miguel debido a la barrera impuesta por su propio abogado. “Por lo cual no se tiene absoluta certeza si efectivamente hay una negativa, simplemente no se entera (el cantante) o lo omite”, agregó Pous.

El jurista prefirió no hacer ningún tipo de comentario cuando se le abordó sobre la nula convivencia que presuntamente se da entre el astro azteca y sus niños Miguel (14) y Daniel (12).

En 2009, Aracely Arámbula hizo el primer llamado a su exesposo por las faltas en la pensión de sus hijos. También se ha conocido que desde 2015 el cantante de “La Incondicional” carece de alguna relación con los pequeños.

El representante legal de Aracely Arámbula advirtió que, ante los rumores de un audio del abogado de Luis Miguel en el que responde que no hay dinero, lamentablemente suele ser una práctica de algunos abogados, donde simplemente se lavan las manos.

La famosa no descarta tomar acciones legales contra el padre de sus hijos. Al respecto, Pous comentó que se tiene la alternativa de presentar una demanda en contra de quien explota la producción “Luis Miguel: La Serie”, que en este caso es Netflix.