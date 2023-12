¿Qué le pasó? ¿Se operó? Fans no reconocieron a Demphra

La cantante Demphra activó a la gente en sus redes, pero esta vez no por sus curvas o gastronomía, todo se debió a cómo luce su rostro.

LEE TAMBIÉN: Silvia Pinal en terapia intensiva, pero estable. No podía respirar

Publicidad

Aunque en un principio el principal tema era preparar huevos de toro, sin embargo, mientras más personas veían el video más se percataban que no lucía como la Willa que todos conocen.

"Que a nadie se le ocurra decir que se parece a Michael Jackson", "Puede ser plástica cirugía no", "Se ve un poco rara", "Esa no es ella, no me mientan", le han dicho.

Otros la defendieron afirmando que podría ser que rebajó y le gusta usar demasiado filtro en otras fotos o videos.