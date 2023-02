¿Qué vaina le pasó ahora? Ben luce desganado en los Grammys

El actor Ben Affleck parece no estar muy feliz en los últimos días y esto se pudo ver durante su última aparición en la noche de los Grammy, celebrada en Los Ángeles.

LEE TAMBIÉN: Shakira suelta a Piqué y está preocupada por la salud de su papá

Publicidad

El famoso, que estaba acompañando a su mujer, Jennifer López, ha sido el centro de los memes en Twitter por sus gestos durante la gala.

Affleck estaba sentado junto a la cantante, que no paraba de bailar, reírse y, en definitiva, disfrutar del espectáculo, sin embargo, su rostro decía otra cosa.

Ben mantuvo el gesto serio durante toda la gala de los Grammy, incluso durante algunos de los momentos especiales de la noche.

Entre uno de los videos que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, lo muestra serio, y sin apenas moverse al ritmo de la música que sonaba. En el escenario, el alabado Stevie Wonder interpretando una espectacular versión del tema Higher Ground con Chris Stapleton.

No fue hasta que lo enfocaron fue pillado infraganti, cuando soltó media sonrisa, hasta que apareció en escena Adrien Brody. Ambos actores se conocen bien, puesto que coincidieron en la película de 2006 Hollywoodland, bajo la dirección de Allen Coulter. Su encuentro dio lugar a instantáneas que mostraban una cara totalmente diferente de Ben Affleck, compartiendo risas y buen humor.

Como ya se sabe, en el pasado se ha sincerado en más de una ocasión sobre su recorrido con las adicciones y la salud mental, hablando de depresión en varios momentos clave de su carrera como su matrimonio con Jennifer Garner o el fracaso de películas como Una relación peligrosa.

También ha dicho que llevaba tomando antidepresivos desde que tenía 26 años, es decir, durante algo más de dos décadas. "He tomado de varios tipos, he cambiado y he probado. A veces no te dicen los efectos secundarios y de repente te encuentras con 30 kilos más", dijo en ese momento.

Ben Affleck con Jennifer Lopez en los #GRAMMYs vs Ben Affleck con Adrien Brody en los #GRAMMYs.



No lo culpo. Si veo a Adrien Brody también estallaría de felicidad. pic.twitter.com/KPMna0ry7N — Paddy Considine's Emmy Campaign Manager (@charlesremender) February 6, 2023

Contenido Premium: 0