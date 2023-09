Quería hacerle un baile ‘matador’ a Farruko

La cantante Demphra confesó que tuvo que aguantar las ganas de bailarle bien rico a Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko.

Le contamos que, “La Willa” compartió un video en sus historias de Instagram donde se muestra en la grabación del remix de “Perdóname” junto al afamado cantante; dijo estaba nerviosa y que deseaba mostrarle sus buenos movimientos a Farruko, pero recordó que ahora está en los caminos del señor.

“Aquí estaba nerviosa, quería hacerle un baile matador a Farru, pero después me acordé que el pelao se está portando fino”, señaló Demphra.

En tanto, durante el rodaje del video el boricua dijo: No tan ready pa' este plenón pull up pull up... xuletaaaaaaaa solo para conocedores de la buena música'.

