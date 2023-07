Rake enfrentará a Jimpín en la apelación; exige que lo metan preso

Raquel “Rake” Martínez tendrá que ver a la cara otra vez a Adán Jiménez, mejor conocido como Jimpín el próximo 17 de julio, esto luego que el Tribunal de Apelaciones estableciera esta fecha para decidir si se le cambia la medida por una de detención provisional.

Como ya se sabe la influencer lo denunció por agresión física, luego que el pasado martes le causara una herida en la frente con un termo.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: ¡Ouch! Fanático fue tackleado por subir al escenario de Peso Pluma

En una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio, "Jimpin" se enfrentó a la jueza Marlenis Boutet, quien legalizó su arresto e imputó cargos por delitos de lesiones psicológicas y personales agravadas contra su expareja.

La jueza decretó como medidas cautelares la firma periódico, impedimiento del salida del país y alejamiento de su ex.

El caso ha tomado más relevancia en las últimas horas, esto después que circulara información sobre otras supuestas víctimas, entre ellas también se especuló desde hace varios días que la conocida Neka Prilla sería una de ellas.

Este medio contactó a Samantha Acrich, abogada de Raquel y ella decidió aclarar varias cosas, indicando que se han revelado detalles que no son como se han dicho.

"Están saliendo muchas cosas en medios que están entorpeciendo la investigación. Algunas son verdad, otras son mentiras y también tergiversadas. Le estoy pidiendo el apoyo de ser responsable, porque esto puede tumbar esta apelación. Efectivamente sabíamos que en el margen de la ley iba a ser complicado debido a que él no tiene antecedentes penales, entonces cuando pides detención provisional, es lo más pertinente que se debe considerar", dijo.

Recalca: "En esta segunda audiencia, será con un Tribunal con tres jueces, en conjunto van a tomar una decisión. Las querellas de acuerdo al Código Procesal Penal, uno puede pedir una indemnización en caso que se vaya a un proceso civil por daños y perjuicios, pero no es nuestra prioridad. Estamos buscando una sentencia por lo penal. La intención de Raquel no tiene nada que ver con la parte económica, así que nosotros no estamos buscando un acuerdo de pena.¿Cuántos años de cárcel? Eso lo tendrá que definir un juez. La prioridad que se busca es encontrar un veredicto de culpable".

Detalla que a Jimpín se le imputaron cargos en la última audiencia, por el delito de lesiones psicológicas y lesiones personales en la parte física de violencia.

Hablando en general de este tipo de casos, la abogada indica que dependiendo de la gravedad de los delitos, puede ser de 4 a 8 años, por cada delito. También hay casos donde son más leves de 1 a 3 años.

Sobre lo que se ha especulado de otras víctimas y que se nombre a una persona del medio musical como testigo, prefirió no contestar, indicando que eso pone en peligro la investigación.

"Lo que si te puedo decir es que lo que se estableció en la carpetilla como en la audiencia, no es lo que se publicó en estos medios que lanzaron las noticias. Eso no fue lo textual que se habló. Se ha entorpecido la investigación", recalca.

Sobre el estado de Rake en estos instante, detalla que está muy afectada y debe trabajar muy fuerte para que regrese a ser la persona que era.

"Está recibiendo atención psicológica, porque como ya se sabe debe manejar la parte mediática. No es lo mismo que le pase a alguien en su hogar y sea cuestionada por sus familiares, a una personas conocida que la estén atacando en redes sociales", contó.

Respecto a su presencia en la audiencia el lunes a las 8:30 a.m., ella estará presente tal como lo hizo la últimas vez con sus padres.

Contenido Premium: 0