Regresa a la TV, ahora en Medcom

Bettina García regresa a la televisión y está que salta en un pie de la felicidad, pues según ella, la TV es su pasión y lo que la hace realmente feliz.

La venezolana, nacionalizada panameña, compartió en sus redes su carnet de colaborador de su nueva casa, ahora está en Medcom.

Publicidad

“Felicidad es… la TV es sencillamente una pasión PARA MI, me hace feliz, me llena, me alegra la vida… y lo que se hace con pasión, se hace BIEN”, detalló García.

Según Bettina, trabajar en la televisión es un sueño que tiene desde chiquita, pero por temor a las burlas, nunca se lo dijo a nadie, pero su sueño se hizo realidad.

PUEDES VER: Estrenan álbum póstumo de Horacio Valdés

“Desde chiquita sabía lo que quería, y era esto… Quizás nunca se lo dije a nadie por miedo a que se burlaran de mi idea loca de trabajar en TV... pero ese sueño siempre estuvo ahí… y los sueños, calladitos, se cumplen… nunca dejes de soñar y lucha por lo que amas”, afirmó y aconsejó a sus seguidores a nunca rendirse por lo que desean ser en la vida.

Bettina estará en Oye TV desde el próximo 14 de febrero, en un programa de debates. “Este 14 de febrero #DebateentreNosotras por @oyetv_ a las 2 p.m,... ¿Qué temas te gustaría que se debatieran?”, destacó la presentadora.