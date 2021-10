¿Rendy y su familia sobrevivirán a la Magia Negra?

El terror se apodera de las pantallas de Panamá. La película Magia Negra promete mantener a los espectadores y amantes del cine al borde de sus asientos. La cinta, también conocido como Santet y The Origin of Santet, es un largometraje de terror sobrenatural, coproducido y dirigido por Helfi C.H. Kardit (Horror en Facebook; The Empty Chair) de un guion coescrito con Maruska Bath y Sarjono Sutrisno.

La producción de Skylar Pictures está protagonizada por Kelly Brook (Piranha 3D; Survival Island; Ripper), Jazz Ocampo, Ayu Dyah Pasha y Ray Sahetapy.

Historia

Después de que su padre se suicida, Rendy y su familia viajan a su hogar para cuidar a su madre. Sin que él lo supiera, la salud de su madre está debilitada, y la encuentran misteriosamente incapaz de hablar, recostada en la cama.

Cuando la madre de Rendy ataca inesperadamente a su esposa Laura (Kelly Brook) y a sus hijos, él comienza a darse cuenta de la verdad: un mal se está filtrando a través de su hogar y su familia, y su madre está perseguida por una aterradora magia oscura.

Decididos a atrincherar el miedo en los corazones de los vivos, los demonios se embarcan en una horrenda serie de ataques. Infligiendo terror a todos los que lo enfrentan, ¿sobrevivirá la familia a la magia negra y escapará con vida?.