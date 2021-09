Reneé Alejandra está de regreso, quiere bajar su panza de mamá

La bailarina y exreina de Calle Arriba de La Tablas, Reneé Alejandra, quiere su delgado cuerpo de regreso, tras dar a luz a su primer hijo, por lo que ya se activo y retornó a dictar sus clases de zumba.

La instructora expresó, mediante su cuenta de Instagram, que desea bajar la barriga que ganó durante el embarazo de Noah.

"Arrancamos con todo a ver si la panza de mamá se me baja", dijo la coreógrafa.

Por otro lado, reiteró lo mucho que sufre la mujer durante el embarazo y los cambios en su cuerpo, pero destacó que todo vale la pena cuando se tiene un hijo en los brazos.

"Vamos por ese cuerpito flaquito de nuevo. Los hombres ni saben de lo que se salvan porque ellos no son los que cargan al bebé, el cuerpo de la mujer sufre tanto, mi panza fue enorme y durísima (yo creo que Noah el pobre ni cabía) y sumado a que fui cesárea y que me rehuso a comprar ropa nueva, que comer por el momento es todo rápido y lo que sea porque Noah le da por llorar en ese momento, entro como en un desespero pero ya sé que no es eterno y qué pasará rápido (eso espero), pero el amor que le tengo a mi bebé es una cosa que no se puede explicar", manifestó la locutora.

Ella estará dictando clases en el parque Las Mercedes, totalmente gratis.