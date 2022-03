Residente le dice 'pendejo' a un artista que lo intentó boicotear

El cantante Residente volvió a prender las redes sociales, esto al contarlo a su público qué ha sucedido con la canción que tenía lista para lanzar y que ahora presentará cuando sus seguidores, que son más de seis millones, le digan.

Residente, primero, dijo que lo sucedido con su canción no es importante, "porque acaba de estallar una guerra" (refiriéndose a la invasión rusa a Ucrania), algo que a él le preocupa mucho por la pérdida de vidas, pero que debía hablar de la polémica sobre su lanzamiento.

El famoso un artista que le gusta patear el tablero. Tiene enemigos claros y cada tanto se asoma para disparar contra colegas y personeros de la industria, abriendo una verdadera trinchera de declaraciones que agregan algo de sabor a la a veces protocolar música latina.

Ya lo hizo el año pasado, cuando una de las máximas estrellas del cancionero en nuestro idioma, el colombiano J Balvin, criticó a los Grammy Latinos por no incluir de forma más representativa al género urbano en sus categorías nominadas.

El cantante acusó que han existido presiones de parte de otro artista para evitar que publique lo que será su próximo single en solitario.

“Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar el día de hoy. Mucho más en medio de una guerra”, alude el puertorriqueño, en alusión al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Después sigue: “Cuando te metes con influencers urbanos, te pasan estas pendejadas. En estos días iba a sacar un tema (...) en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes en la música. Y al final le dedique un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”.

“Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y, desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí, pa que no saque el cabrón tema”.

Residente cuenta que el otro protagonista de esta trama también llamó al productor del track para evitar su publicación.

“Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema”, sigue en el registro. “Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa que me detuviera (...). Cabrón, por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlist, no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. No se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado”.

Finalmente, el cantante dice que la canción la va a sacar igual, en un tiempo inmediato, “cuando la gente quiera”. En tanto, invita a su rival a seguir subiendo “esos videitos con los que inspiras lástima”.

En redes sociales se han lanzado diversos nombres relativos a quién podría ser la figura a la que van dirigido tales dardos. Otros comentarios también apuntan a una polémica algo forzada que sirve de camuflada estrategia de marketing para el próximo sencillo de Residente.