Residente sobre la muerte del reguetón: ‘la historia no muere’

Las reacciones sobre la muerte del reguetón parecen un tema de nunca acabar, y es ahora, el cantante boricua Residente, quien volvió a mover las aguas con el tema, que fue puesto en la mesa por el productor panameño Rodney Clark, conocido como "El Chombo".

Y es que tras la polémica declaración de "El Chombo" de que el reguetón murió, son muchos los artistas que han salido a dar su opinión, y decir que este género no está muerto.

Publicidad

Mediante un video en su cuenta de Instagram, René Pérez, conocido como Residente, dijo que la queja del panameño es válida, pero que el reguetón se mantiene vivo, pues la historia nunca muere.

"La discusión que trae es interesante, es que él está diciendo que el pop mató la sandunga del reguetón... La queja es válida, pero no es que esté muerto, es como decir que la salsa está muerte, aunque no suene no está muerte. El reguetón no está muerto porque la historia no muere, como vas a decir que la historia murió. Y el reguetón hizo historia al igual que la salsa, como otros géneros... Eso es historia, la historia no muere sigue ahí”, expresó.

De acuerdo con el artista, es la historia quien debe juzgar a quienes están actualmente en este género.

“La historia es la que va a juzgar a los cabrones que están ahí en una burbuja. La historia va a poner cada cosa en su sitio, poco a poco. Decir que un género musical murió es agresivo para la gente, y para la gente que creó el género musical. La historia no muere, tú mueres, pero la historia no”, expresó Pérez.