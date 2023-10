Respondió de malas porque estaba cansada

Stephany Vásquez no dudó en responder a un seguidor que le cuestionó por qué siempre tiene a su bebé sin camisa. “Porque no vivimos en el Polo Norte, estamos en la casa, para qué voy a vestirla”, respondió la ex Calle 7, exclamando “ya molestan”.

En un video manifestó que respondió de esta manera porque estaba cansada, hay día que son difíciles y no tenía ni la paciencia ni el ánimo.

"La última persona que me escribió recibió esa patada de respuesta de mi parte, porque literal estaba cansada, como les digo los días no son fáciles, hay días que son más fuertes que otros, y la verdad que no tenía ni la paciencia ni el ánimo... lo publiqué para que no me siguieran preguntando...", afirmó.

Añadió que prefiere el contacto piel con piel con su bebé, además de que hace mucho calor y prefiere, si está en la casa tenerla así, a veces hasta en "pelotas". "Vivimos en Panamá, no en el Polo Norte, prefiero manter a mi bebé lo más fresca posible, es más a veces la tengo hasta en 'pelotas'".

