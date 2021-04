Retoma su línea de ropa y estrena canciones

La pandemia por el coronavirus obligó a muchas personas a reinventarse para sobrevivir económicamente, más aquellas que perdieron sus empleos, pertenecen al sector del entretenimiento o bloque 6.

En estas últimas en mención entra Reny Rentería, exparticipante de Canta Conmigo y Pelaos con Salsa, quien además de sacar una nueva melodía, lanza su línea de ropa. A inicios de abril lanzó su primera colección titulada “Bola 8”.

Cabe recordar que en el 2019 Rentería había presentado su marca “Praktza”, pero no tuvo éxito con la misma, por lo que dos años más tardes no se da por vencido con su sueño como diseñador, y retoma su proyecto. “En el pasado, producir todo lo que quería era muy difícil porque no contaba con los medios, tuve muchos conflictos con mi equipo y mi creatividad se veía limitada porque no sabía cómo ejecutar mis ideas. Quiero pensar que no era el momento correcto para abarcar tanto, pero estoy feliz porque hoy día cuento con un equipo genial con el que estoy muy agradecido y, sobre todo, ahora tengo los conocimientos para trabajar de forma inteligente y ofrecer al público lo mejor posible”, detalló el colonense.

Además, el objetivo de este chico ahora es presentar cada colección acompañada de un proyecto musical compuesto y grabado por él mismo.

Esta semana lanzará su próximo proyecto llamado “Orange Juice” (en español: Jugo de Naranja) con el que busca transmitir que “Tenemos que sacarle el jugo a nuestros talentos”. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y también publicará un cortometraje en colaboración con otros creadores de contenido que lo inspiran.

Para finales de mayo planea sacar la colección “Dragón” que promete ser una producción más elevada con proyección internacional.