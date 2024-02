Revela que el día que Rolo le dio la noticia quedó en el hospital

La muerte de Rodolfo "Rolo" De León ha dejado una gran tristeza entre sus amigos, colegas y artistas, que han compartido en las redes sociales fotografías y anécdotas vividas con el artista y DJ que perdió la batalla contra el cáncer la tarde de ayer.

En una entrevista en el programa Jelou!, Alex Zurita, mejor conocido como Magnético, recordó algunas vivencias con quien en vida también fue su compadre, destacando que Rolo fue quien le dio la oportunidad de conformar Comando Tiburón, cuando todavía era un crew de DJ.

Detalló que ultimamente tenían una relación más estrella, debido a la muerte del hijo de Magnético, quien falleció el 15 de enero de este año, y cinco días después de ese suceso Rolo le llamó para confesarle su diagnóstico médico.

"Rolo y yo últimamente tuvimos una relación más estrecha porque yo perdí mi hijo de 25 años el 15 de enero, desde ese momento Rolo tuvo presto para mi, cinco días después, Rolo me llama y me da la noticia, eran como las 7 de la mañana y me dice ´Alex tengo una noticia que darte, pero no es muy buena', y yo le dije suelta, y me dice 'me detectaron cáncer de páncreas', y yo le dije oh, qué duro... el mismo día yo caí en el hospital, me dio un dolor en el pecho, después me dio una calor... solo recuerdo cuando ya estaba en la ambulancia, mi esposa me dijo 'Alex, te me fuistes dos veces'. De ese momento para allá Rolo siguió mucho más pendiente de mí, nos llamabamos casi todos los días y me decía cómo tú estás y yo le decía, no cómo tú estas... todavía duele, duele bastante porque yo tuve muchos años trabajando con Rolo y le debo mucho...", relató Magnético durante su entrevista en Jelou!.

En sus historias de su cuenta de Instagram, Zurita ha compartido algunos momentos que compartieron, fueron más de 20 años en los que trabajaron junto, por lo que prefiere quedarse con los bonitos recuerdos y su inconfundible dcon de persona.

