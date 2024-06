Revela que hace dos años la tumbaron, arrastraron y humillaron

Las segundas oportunidades si existen, y Wendy Jaramillo es fiel testigo de ello, por lo que la aprovecha al máximo, después de levantarse y volver a ser la de antes.

Según confesó, hace 2 años la tumbaron, arrastraron y humillaron, dejándole cicatrices que le quedaran para toda la vida.

“La vida me dio una segunda oportunidad y la estoy aprovechando al 1000%, hace 2 años me tumbaron, me arrastraron, humillaron y me dejaron en lo más mínimo que se puede dejar a un ser humano. Pero hoy puedo decir que me levanté y volví a ser la de antes, ¿costó? Sí, y mucho, ¿que si quedan cicatrices? Sí, para toda la vida. Pero la vida que tengo hoy día no la cambio por nada, y quiero agradecer a Dios por los tres trabajos que tengo, por esa persona especial que nunca me ha soltado en 15 años y ahora menos, por darme la bendición de tener a Oddy, por mi salud mental y paz que cambio para bien”, detalló la también actriz.

La Metiche, personaje con el que se le conoce en A Lo Panameño, agradeció a su familia, amigos, por estar siempre para ella; le recordó a sus seguidores que “todo pasa”, que por todo lo que estén atravesando, llegará el día en que digan “Wao! Hasta dónde he llegado después de todo. Los Amo… y recuerden. TODO PASA”.

