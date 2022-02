Revelan el nombre de su bebé, Bastian André

Jiseth Córdoba y Víctor Ballesteros celebraron el domingo la revelación de sexo de su bebé, junto a amigos y familiares, y quienes no asistieron no se perdieron ni un detalle porque lo compartieron por Zoom.

La pareja está a la espera de un varón, y su emocionada madre ayer, en redes, compartió parte del video de lo que ocurrió en la revelación, además dio a conocer el nombre de su primogénito.

“Te esperamos Bastian André... Les comparto la revelación de sexo de nuestro bebé. Un momento muy especial, íntimo y familiar. Gracias a mi familia por su apoyo y estar en cada momento importante en mi vida”, detalló la esposa de Ballestero

Además expresó que tanto ella como el presentador están muy felices por la bendición que les ha dado Dios de ser padres, por lo que le piden que su hijo venga lleno de salud.

“@victorlijin y yo, estamos muy felices y pedimos a Dios que nuestro bebé venga con mucha salud, pues sabemos que tendrá amor de sobra. Bastian André Ballesteros Córdoba, viene en camino”, puntualizó la futura madre en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ballestero agradeció y bendijo el vientre de su esposa, pues la felicidad que tiene desde que Jiseth le dio la noticia, es tan inmensa y difícil de explicar.

“Bastian André Ballesteros Córdoba. Te estamos esperando con muchas ansias hijo mío, no veo la hora de poder compartir contigo tantas aventuras, desde ya te amamos muchísimo. Dios bendiga tu vientre esposa mía @jisethcordoba y nuevamente gracias por regalarme esta felicidad gigante que siento desde que me diste la noticia más agradable de mi vida, no existe una inspiración más grande para vivir, que saber que pronto conoceremos al verdadero amor de nuestras vidas”, afirmó.