Revulú con Daddy Yankee. Estaría cobrando por predicar la palabra

Tremenda polémica ha generado el cantante Daddy Yankee, todo luego que se informara que estaría cobrando dinero por predicar su cambio de vida para seguir a JesucristoDaddy Yankee, el ícono del reguetón, se retiró de los escenarios el año pasado en su último concierto en Puerto Rico, tras haber encontrado un nuevo propósito en su fe cristiana y que dedicaría su tiempo a la predicación.

Según sus declaraciones, utilizará todas las herramientas disponibles, incluyendo la música y las redes sociales, para evangelizar. Incluso, hace poco reveló en una entrevista que rechazó $150 millones por dar a conocer su cambio de pensar y volver a los escenarios.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, la noticia que ha captado la atención recientemente es que el artista estaría cobrando unos $169 dólares por escuchar su testimonio de vida y su mensaje religioso. Esta información ha generado una ola de indignación entre sus seguidores y el público en general, mucho más luego que medios de Puerto Rico lo dieran a conocer mostrando imágenes de las tarifas.

Muchos consideran que la decisión de Daddy Yankee de cobrar por sus charlas religiosas puede estar motivada por intereses económicos, y no por una auténtica convicción religiosa.

Como era de esperarse, cibernautas lo han empezado a cuestionar. "Se levantarán miles de falsos profetas, lo dice en la Biblia", "Él es un fariseo", "Esto no lo sabía, Daddy Yankee debería explicar esto inmediatamente y no dejar correr más esto", "Pero un religioso verdadera no debía cobrar nada", "Solo les interesa hacer dinero", "Cambió de negocio y sin pagar impuestos", "Qué gran pecado está cometiendo este hombre", y "Es la nueva forma de hacer dinero a lo corrupto".

Todo el revulú surge en un momento en que Daddy Yankee estaba consolidando su legado musical y se esperaba que su transición a una vida dedicada a la fe fuera bien recibida.

Su decisión de monetizar sus actividades religiosas ha puesto en tela de juicio la autenticidad de su cambio de vida para muchos de sus admiradores.

