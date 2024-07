¡Revulú! Las dos mujeres de Kyle Walker ponen en jaque la Eurocopa

El futbolista del Manchester City y la Selección de Inglaterra Kyle Walker ha causado tremendo revulú, primero en las redes y ahora en torno del equipo, esto previo a la gran final de la Eurocopa contra España.

Además de la tensión por el partido, los ingleses ven complicado su entorno debido al escándalo por doble vida que protagoniza Kyle Walker, lateral derecho titular del equipo de Gareth Southgate.

Es que su actual mujer, con quien tuvo cuatro hijos, y su antigua amante, con quien la engañó y tuvo dos hijos en paralelo, están en Alemania para alentarlo.

Esto generó que deban tomar medidas al respecto por el lío de faldas del famoso.

El escándalo de Walker explotó hace ya varios meses cuando se descubrió que, además de los cuatro hijos que tenía con su esposa Annie Kilner, el futbolista mantenía una relación paralela con Lauryn Goodman, con quien tuvo dos hijos más. Cuando esto salió a la luz, su pareja desde los 17 años lo echó de su casa.

"El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", admitió el defensor de la Selección de Inglaterra en enero de este año en diálogo con The Sun. Pese a haberla engañado, semanas después se confirmó que volvieron a juntarse.

En los seis partidos de la Eurocopa, Annie Kilner y sus cuatro hijos estuvieron presentes alentando desde la tribuna. Lo que tensó toda la situación fue que Lauryn Goodman también asistió a un encuentro con uno de los dos hijos que tuvo con el futbolista, que lucía una camiseta con el número 2 de Walker con "papá" en la espalda.

Según The Sun, los servicios de seguridad que protegen a la selección inglesa recibieron la orden de que Lauryn Goodman "no pueda acercarse" a la zona de las parejas de los futbolistas de Inglaterra para evitar posibles incidentes.

Aunque ambas estarán en el juego del domingo se espera que no sean colocadas en la misma sección.

