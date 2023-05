Revulú por alabanzas en el Metro. Ashlany recibió palo por opinar

Tremendo dame que te doy se ha armado en las redes sociales, esto luego que circulara un video en el que se puede ver a un grupo religioso realizando cánticos.

LEE TAMBIÉN: Julio Iglesias asegura que tiene buena salud: "Estoy DPM"

Publicidad

El tema se puso candela por una publicación de una ciudadana en Twitter, en la que cuestionaba el hecho y pedía respeto para el resto de las personas no veían esto como un alboroto.

Entre una de las caras que decidió opinar de la situación fue la empresaria Ashlany Lisette, indicando que a ella no le afecta el escándalo qué se formó en el metro porque usa bus, algo que a muchos no les gustó para nada

"No tomo el Metro, vengo de montarme en un bus en la “piquera” en Colón, por eso un cantito no me hace, me acostumbre a los de la fundación y las etiquetas de Piolín, al amigo con el mismo problema todo los días", fue lo que dijo.

No tomo el Metro, vengo de montarme en un bus en la “piquera” en Colón, por eso un cantito no me hace, me acostumbre a los de la fundación y las etiquetas de Piolín, al amigo con el mismo problema todo los días



Van con aire y van llorando — Ashlany Gomez (@AshlanyGomez) May 30, 2023

Como era de esperarse a un montón de personas esto les cayó mal y afirmaron que eso está prohibido, incluso el mismo Metro de Panamá hizo una campaña con un mimo para que esto se mantenga.

"Esto no se trata de religión, tampoco que el que no quiere escuchar tiene el demonio dentro, es respeto a los demás", "Esto no es así, además, dónde están los guardias, ya no hay", "¿Y la policía del Metro?", "El metro tiene reglas que hay que seguir", "Si no agarras el metro para qué comentas", "Que tú la pases peor no significa que nosotros tengamos que aguantar cosas que no deben pasar" y "Por esa mentalidad no avanzamos y somos tercermundistas" fueron parte de los mensajes que recibió.

Me las encuentro en el metro y me quedo con las niñas buenas vibras del día Perturbador son los malos actos, ni que te las encontraras todos los días…. Nos falta un chin de empatía https://t.co/5MzlgXk1Dh — Ashlany Gomez (@AshlanyGomez) May 29, 2023

Respecto a esto hecho, ayer el Metro de Panamá informó que esta actividad no está autorizada y están investigando lo sucedido.

Estimada @BertaTC agradecemos el interés porque se mantengan las normas en el Metro.



Esta actividad no fue autorizada y NO está permitida en el Metro de Panamá, es objeto de investigación en estos momentos.

Somos promotores de la sana convivencia y un viaje tranquilo. — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) May 30, 2023

Contenido Premium: 0