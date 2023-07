¡Revulú! Vietnam censura la cinta Barbie por problemas políticos

La cinta “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de este 2023; sin embargo, a unos cuantos días de su estreno, la película ya ha sido víctima de la censura por una polémica bastante fuerte

Vietnam ha decidido prohibir la proyección de la cinta en todas sus salas comerciales por una escena que ha desatado la polémica, y es que de acuerdo con las autoridades de esta nación, transgrede su soberanía.

Según el medio Variety, la escena cuestión muestra un mapa con la “línea de nueve puntos”, una representación de los reclamos territoriales de China sobre el Mar Meridional que incluyen algunas franjas de lo que Vietnam considera parte de su superficie continental.

“Barbie” estaba programada para estrenarse en cartelera el próximo 21 de julio, un día después que en México, pero por estas razones, el Departamento de Cine decidió retirarle la licencia: “No concedemos licencia para el estreno de la película estadounidense ‘Barbie’ en Vietnam, porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve rayas”, informó el periódico Tuoi Tre, citando a Vi Kien Thanh, jefe de dicho organismo.

Warner Bros. no se ha pronunciado al respecto de la censura; sin embargo, esta no es la primera película que sufre de la prohibición vietnamita por esta misma razón.

Para el 2019, el filme animado, “Abominable”, fue prohibido por mostrar el mismo mapa y en 2022, “Uncharted” protagonizada por Tom Holland, corrió con la misma suerte. Además, en 2020, las series “Put Your Head On My Shoulder” y “Madam Secretary” recibieron una advertencia para que retiraran las escenas que contenían el controversial mapa y en 2021, Netflix retiró la serie el “Pine Gap” por las mismas razones.

