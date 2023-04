Rihanna será Pitufina en la nueva película "The Smurf Movie"

Además, la intérprete de "Rude Boy" también ha sido parte de filmes como "Ocean's 8", "This Is the End" o "Battleship".

cine Por: Los Ángeles / EFE - Viernes 28 de abril de 2023 09:00 AM