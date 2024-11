Rike Music, de productor, compositor a cantante

Manuel Enrique Cortés Cleghorn, mejor conocido como Rike Music, decidió darle paso a una nueva faceta en su vida, pasando de productor musical a artista.

Rike ha producido temas para muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, además de componerles, pero decidió dar un giro y mostrar su talento vocal.

“He producido temas para muchos artistas y siempre ha sido un reto, el cual gracias a muchos de ustedes se han convertido en éxitos. Hoy quise mostrarles un poco más de mi, de lo que hago, de lo que pocos conocen, otra faceta pues”, expresó el productor.

Para Rike Music, componer es otra de sus pasiones, por lo que escribiendo esta melodía se sintió identificado con la letra y se preguntó ¿por qué no intentarlo él como artista?.

“Siempre he compuesto para otros artistas, participado en temas como compositor etc., y hoy hice uno que me identificaba mucho y me preguntaba ¿por qué no intentarlo?”, grabando así su propia canción, la cual compartió en su cuenta de Instagram.

