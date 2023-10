Robert de Niro asegura que ser padre a los 80 años es lo más fácil

Robert de Niro se sinceró sobre su paternidad con 80 años y afirma que en estos momentos “no hay nada más fácil”.

En una reciente entrevista, revela que esta experiencia no tiene nada que ver con sus seis anteriores hijos.

“Sé que tienes seis hijos”, le dijo una periodista en medio de una entrevista. Y el actor corrigió: “siete, de hecho, acabo de tener un bebé”. Desde entonces no ha revelado muchos detalles de esta reciente paternidad. Y ahora en una entrevista para The Guardian se ha atrevido a contar más acerca de ello, revelando que “no hay nada más fácil”.

Gran parte de la facilidad se debe a que su novia, Tiffany Chen, de 64 años, se encarga de gran parte de las tareas. “Es lo que es. Está bien. Es decir, yo no me encargo de lo más duro. Estoy ahí, apoyando a mi novia, pero es ella quien hace el trabajo. Y tenemos ayuda, que es muy importante”, ha detallado. Y es que, tal y como ha reconocido, esta vez no tiene nada que ver con sus anteriores paternidades: “con un bebé es diferente de con mi hijo de 11 años. Y mis hijos adultos. Mis nietos. Todo es diferente”.

La hija mayor del actor se lleva 51 años con la recién nacida. En total, el intérprete tiene siete vástagos: Drena (51) y Raphael (46) con su primera exmujer, Abbott; los mellizos Aaron y Julian, de 27 años cada uno, con su expareja, Toukie Smith; y Elliot (25) y Helen (11) con su segunda esposa, Grace Hightower. La pequeña Gia, nacida el pasado mes de abril, completa la lista.

Este último parto no ha sido fácil en absoluto para Chen. Según reveló la productora de cine en el programa This Morning de la CBS, había sido diagnosticada con una rara condición que le hizo perder sus funciones faciales durante el alumbramiento, situación que complicó sobremanera dar a luz. “Mi lengua se sentía extraña, con un cosquilleo y sin sensibilidad. Notaba la cara rara, como si todo se precipitara sobre sí mismo. Es como si se estuviese deshaciendo”, detalló.

